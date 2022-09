Eleições italianas contagiam Europa: juros da dívida pública estão a subir

A rentabilidade da dívida soberana europeia subiu esta segunda-feira de forma geral, após as eleições de domingo em Itália.

O título a dez anos da Itália subiu para 4,4% e o seu prémio de risco até 230 pontos base.

De acordo com dados de mercado recolhidos pela agência espanhola Efe, às 08:15, o título alemão a dez anos, considerado o mais seguro da Europa, também subia 3%, para 2,087%.

O espanhol também está a negociar em alta, com 3,2%, em comparação com os 3,07% em que fechou na sexta-feira.

O título de Portugal sobe até aos 3,11% e o da Grécia 4,57%.

Os rendimentos dos títulos europeus de referência estão hoje a ser negociados em alta, depois das eleições gerais em Itália no domingo.

A coligação de direita, formada pelos Irmãos da Itália (FdI), pela Liga e pela Força Itália (FI), venceu as eleições, com 44,1% dos votos, segundo resultados parciais. Uma vez que o FdI, de Giorgia Meloni, foi o partido mais votado do país, com 26,2% dos votos, esta ficará encarregada de formar o Governo.

A presidente do partido Irmãos de Itália (FdI) declarou de madrugada vitória nas eleições legislativas de domingo em Itália, reivindicando a liderança do próximo Governo.

No primeiro discurso após a votação, Meloni garantiu que o partido irá governar "para todos" e "para que os italianos se possam orgulhar de ser italianos".

"Os italianos enviaram uma mensagem clara de apoio a um governo de direita liderado" pelo FdI, disse Meloni, que deverá tornar-se a primeira mulher a liderar o executivo de Itália, à imprensa na capital, Roma.