Choque fiscal britânico causa terramoto nos mercados. Libra já está em mínimos de 50 anos face ao dólar

A moeda britânica amanheceu esta segunda-feira a perder 4,7% face ao dólar, passando a valer 1,035 dólares. Segundo o Financial Times, trata-se do valor mais baixo desde 1971.

A libra também desvalorizou face ao euro. Esta manhã, depois de uma perda de 3,7%, encontrava-se a valer 1,0787 euros, o valor mais baixo desde setembro de 2020.

A queda massiva da libra ocorre depois do ministro das Finanças britânico, Kwasi Kwarteng, do recém-empossado governo liderado pela primeira-ministra Liz Truss, ter apresentado um mini-pacote de estímulo fiscal que reduz os impostos sobre as empresas, sobre as famílias, e de um pacote de apoios ao aumento dos preços da energia.

O ministro mantém nos 19% o equivalente britânico ao IRC, em vez de aumentá-lo para os 25% como anteriormente previsto, vai eliminar o limite máximo aos bónus dos banqueiros, reduzir o imposto de selo nas compras de imobiliário e acabar com o IVA para turistas, entre outros cortes fiscais.

Os mais emblemáticos são, porém, a revisão dos escalões de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, com o escalão mais alto a pagar 40% de IRS em vez de 45%; e o mais baixo a pagar 19% em vez de 20% a partir de abril de 2023.

Para aliviar os custos da energia, está previsto um pacote de cerca de 60 mil milhões de libras (68,7 mil milhões de euros) só nos próximos seis meses.