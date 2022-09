AICEP procura novo recordista de investimento para substituir Luís Castro Henriques em 2023

O próximo conselho de administração Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) para o triénio 2023-2025 já não contará com o atual presidente Luís Castro Henriques. A AICEP não responde. Contactada pelo Expresso, fonte oficial do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, confirma que o mandato do atual conselho de administração termina no final de 2022 e que “a seu tempo informará acerca do próximo conselho de administração” da AICEP.

