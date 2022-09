Residências privadas para estudantes esgotam em Lisboa e Porto

As residências privadas para estudantes universitários são um negócio em alta, em Portugal. Basta referir o caso de três dos maiores operadores internacionais Xior, Smart Studios e LIV Student, que em conjunto gerem cerca de 4600 quartos, nas cidades de Lisboa e Porto e cuja ocupação ronda os 100%. Em média, os valores de renda/mês situam-se entre os €387 — lugar em quarto duplo na residência da LIV Student, no Porto —, mas podem atingir os €800, nas unidades individuais da Smart Studios, em Lisboa. Já a Xior não divulga os preços médios praticados.

Em declarações ao Expresso, João Pita, da Round Hill Capital — grupo investidor que recentemente concretizou um dos maio­res negócios nesta área, com a aquisição da rede nacional Smart Studios por €200 milhões — refere que “os níveis de procura continuam elevados”, com uma ocupação “próxima dos 100%, em setembro”. Com nove residências distribuídas pelo país, mais de 2000 unidades no total, João Pita destaca que a nova unidade localizada na Asprela, no Porto, com abertura prevista para os próximos dias, tem já ocupação garantida.

