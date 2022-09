O comércio já está a sofrer com a crise

Fátima e Rosa saíram para ver montras. “Só para ver, porque felizmente olhar ainda é de graça. Com as nossas reformas e a crise que aí vai, este ano não há roupa nova”, dizem ao Expresso à porta de uma loja na Rua Sá da Bandeira, no coração do Porto, ainda a cobiçar “os casacos quentinhos, mesmo bons para um inverno em que os aquecedores vão ter de ficar desligados”. Nas notícias, estas duas amigas têm ouvido falar de recessão e sabem que isso significa “menos compras”, ou “menos vendas” como contam os comerciantes no Porto e em Oeiras, em estado de alerta depois de o Banco Mundial falar do pior cenário desde os anos 70 e de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisar que “o que vem aí é mau”.

