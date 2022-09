Isaías Gomes Teixeira tem €35 milhões para se lançar em novos voos

Isaías Gomes Teixeira, fundador da LeYa e ex-diretor de “O Independente”, iniciou uma nova fase da sua vida. Vendeu a sua participação no grupo editorial LeYa ao fundo de investimento holandês NPM Capital e está a diversificar negócios. Entrou no capital da escola de pilotos comer­ciais Sevenair, está a investir no sector do vinho — fez uma adega com um parceiro e comprou uma quinta no Douro, onde quer produzir vinho de mesa para exportação —, mantém-se na área da formação no Brasil e criou uma empresa de gestão de fortunas familiar, que dotou de €35 milhões para investir em novos negócios. O executivo não divulga o valor pelo qual fechou o negócio da venda das operações da LeYa em Portugal e Moçambique ao grupo holandês Infinitas Learning International, mas sublinha que as operações de formação da LeYa no Brasil são muito rentáveis, gerando 60 milhões de reais de EBITDA por ano.

