Ricardo Mourinho Félix: BEI deve mobilizar mais €100 mil milhões para emancipar a Europa da energia russa

Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), defendeu esta sexta-feira a mobilização de mais 100 mil milhões de euros para o REPowerEU, o plano que a Comissão Europeia pôs em marcha na sequência da invasão da Ucrânia para emancipar os Estados-membros da energia russa.

No encerramento da conferência “Inovação para um futuro sustentável e resiliente” promovida pelo BEI em parceria com o ISEG - Lisbon School of Economics & Management, o vice-presidente desta instituição financeira avançou que o BEI está a preparar a contribuição para este plano que visa acelerar redução da dependência dos combustíveis fósseis russos e avançar rapidamente com a transição ecológica, aumentando simultaneamente a resiliência do sistema energético à escala da UE.

Dado o efeito multiplicador do BEI, uma contribuição na ordem dos €30 mil milhões até 2027 – ou seja, de cerca de seis mil milhões por ano – permitirá mobilizar 100 mil milhões de euros para aumentar o poder de fogo deste novo instrumento da UE.

Segundo a Comissão Europeia, até 2027 serão necessários investimentos adicionais de 210 mil milhões de euros para eliminar gradualmente as importações de combustíveis fósseis russos. Atualmente, estes custam aos contribuintes europeus cerca de 100 mil milhões de euros por ano.

Neste contexto, os Estados-Membros já estão a acrescentar aos seus Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) um capítulo específico com novas ações para concretizar os objetivos de diversificação do aprovisionamento energético e redução da dependência dos combustíveis fósseis previstos no REPowerEU.

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência - a chamada ‘bazuca’ europeia que financia os PRR – deverá ser também reforçada em 20 mil milhões para distribuir pelos Estados-membros na forma de subvenções.

Adicionalmente, os Estados-membros foram convidados a mobilizar os mais de €200 mil milhões que ainda estão disponíveis no MRR a título de empréstimos, para financiarem os investimentos do REPowerEU.

A conferência “Inovação para um futuro sustentável e resiliente” reuniu em Lisboa uma dezena de protagonistas no debate do financiamento à transição climática. Foi o caso de Elvira Fortunato (Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior); Bertrand Piccard (pioneiro da aviação solar); Arlindo Oliveira (professor do Instituto Superior Técnico); Celeste Hagatong (apontada a presidente do Banco Português de Fomento), Lurdes Gramaxo (presidente da Investors Portugal); Rui Lopes Teixeira (CFO da EDP – Energias de Portugal), Clara Raposo (presidente do ISEG), além de vários responsáveis do BEI, o maior financiador multilateral para projetos climáticos.