Recorde à vista: nova casa é posta à venda em Nova Iorque por mais de 250 milhões de euros

Quando os trabalhos na Torre do Central Park de Nova Iorque atingiram o seu auge no início deste ano, o arranha-céus tornou-se o edifício residencial mais alto do mundo. Agora, o promotor desta torre, pretende atingir um novo recorde com a venda da sua penthouse por um preço nunca antes visto na história dos Estados Unidos.

Segundo escreve o “Expansión”, esta é considerada a casa mais alta do mundo, 475 metros acima do chão, e a maior da cidade de Nova Iorque, com uma área total de 1625 metros quadrados.

Esta casa acabou de entrar no mercado por 250 milhões de dólares (cerca de 254 milhões de euros). Caso seja esse o valor final da venda, ultrapassará o anterior recorde, de 238 milhões de dólares (241 milhões de euros) pagos em 2019 por Ken Griffin, dono do fundo de investimento Citadel, por um apartamento perto desta nova casa, também no Central Park.

A casa tem um total de 23 divisões, incluindo sete quartos, duas cozinhas e nove casas de banho com pé direito de nove metros de altura com vista para Manhattan. Uma espetacular escada em espiral liga os três andares de cima para baixo.

O último andar foi projetado para ser o salão de baile "mais alto do planeta" , de acordo com o anúncio imobiliário da Serhant. Adicionalmente, possui um terraço e as instalações incluem ginásio, piscina, campo de basquetebol, jardins, entre outros.