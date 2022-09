Galp tomba 7% em dia de fortes perdas no PSI, que fecha em queda de 3,37%

O PSI encerrou a sessão desta sexta-feira, 23 de setembro, em queda de 3,37% nos 5487,44 pontos, com todas as cotadas no vermelho e com todas a apresentar perdas acima dos 1%.

Na Europa, as bolsas fecharam em queda com o índice de referência pan-europeu Stoxx 600 a terminar com perdas de 2,37%. Londres e Frankfurt terminaram as duas com perdas de 1,97%. Paris recuou 2,28%, ao passo que Madrid caiu 2,46%.

O pessimismo acontece numa altura em que os bancos centrais sinalizam mais aumentos das taxas de juro no horizonte para domar a inflação e dados económicos a reforçarem a perspetiva de recessão a curto-prazo nas economias europeias.

Em Lisboa, a Galp Energia perdeu numa única sessão 7,07% do seu valor de mercado para os 9,39 euros. Os CTT viram perdas semelhantes na jornada de sexta-feira, com um recuo de 6,43% para os 2,62 euros. A Sonae, por sua vez, eliminou 5,64% da sua capitalização de mercado na sessão de sexta-feira para fechar nos 0,85 euros por ação.

A Altri, entretanto, depreciou 5,23% para os 4,84 euros.

No grupo EDP, a EDP depreciou 2,01% para os 4,72 euros, ao passo que a EDP Renováveis caiu 2,17% para os 22,52 euros. O BCP perdeu 2,15% para os 0,14 euros.

A REN foi a que menos desvalorizou, depreciando 1,39% para os 2,48 euros.