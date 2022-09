Portugal 2020. Projetos atrasados anulados para cumprir metas de 2022

O desafio para o conjunto dos cinco Programas Regionais (POR) do Norte, Centro, Alentejo, Algarve e Lisboa 2020 é mais do que duplicar a velocidade de execução do envelope de €7,8 mil milhões de fundos europeus, sobretudo dos inúmeros investimentos públicos ainda por concretizar a cargo de autarcas, universidades, politécnicos, e não só. No primeiro semestre de 2022 a taxa de execução subiu de 62% para 68%, mas o objetivo é chegar aos 82% em 2022 e aos 100% em 2023, derradeiro ano deste quadro Portugal 2020.

O Ministério da Coesão Territorial já avançou com duas medidas para acelerar a execução. A primeira é libertar os fundos comprometidos em projetos sem capacidade de execução, no âmbito da chamada Bolsa de Recuperação do Portugal 2020, até junho de 2023. A segunda é mobilizar esses fundos dos projetos encalhados para investimentos em andamento.