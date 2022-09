PSI segue Europa e começa o dia em terreno negativo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, abriu a sessão de negociação desta quinta-feira em baixa. Às 8h25, o índice apresentava uma desvalorização de 1,38%, para 5704,01 pontos.

Era impossível escapar ao “vermelho”, uma vez que todas as 15 cotadas do índice se encontram a negociar em terreno negativo. A liderar as quedas estão os CTT, que perdem 2,54%, para 2,88 euros por ação.

Já entre os “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o PSI), é o BCP que mais cai, ao perder 1,68%, para 0,1407 euros por ação.

Já a EDP Renováveis cai 1,16%, para 23,93 euros por ação, a Jerónimo Martins perde 0,73%, para 21,62 euros, a Galp tomba 0,7%, para 9,926 euros, e, por fim, a EDP desliza 0,69%, para 4,921 euros.

Lisboa segue assim a Europa, onde as principais praças também começaram o dia em terreno negativo. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, perde aproximadamente 1,45%.