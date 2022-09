PSI cai quase 2% em dia de trambolhões na Europa

O PSI fechou em queda de 1,82% nos 5678,63 pontos, num dia de grandes perdas na Europa: Londres, Paris e Frankfurt encerraram em baixa de 1,08%, 1,87% e 1,84%, respetivamente, e o índice Stoxx 600, referência para as ações europeias, fechou em queda de 1,83%.

As perdas ocorrem no dia seguinte ao anúncio de uma subida de 75 pontos-base da taxa de juro diretora da Reserva Federal dos Estados Unidos, com o presidente, Jerome Powell, a sinalizar mais contrações nos próximos meses.

Os CTT e a Greenvolt fecharam ambas com perdas superiores a 5%, perdendo 5,25% e 5,19%, respetivamente, para os 2,80 euros 8,77 euros. Duas cotadas acompanhadas na lista dos perdedores pela EDP Renováveis, com um recuo de 4,92% para os 23,02 euros.

A EDP, por sua vez, deu um trambolhão menos pronunciado, ao cair 2,7% para os 4,82 euros.

A Galp Energia foi, das 15 cotadas do PSI, a única a apresentar ganhos, com uma valorização de 1,04% para os 10,10 euros.