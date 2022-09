PRR apoiará com 23 milhões de euros projetos de internacionalização via comércio eletrónico

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) disponibilizou 23 milhões de euros na medida “Internacionalização via E-commerce”, que irá apoiar a internacionalização das empresas portuguesas através do comércio eletrónico. As verbas, e a sua atribuição, serão geridas pela AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, anunciou a entidade esta quinta-feira, 22 de setembro.

O 1º Aviso Internacionalização via E-Commerce tem uma dotação de 4,5 milhões de euros, já foi publicado e “as candidaturas estarão abertas até ser atingindo o limite da dotação orçamental”, segundo a AICEP, com o formulário de candidatura a estar disponível “em breve” no Portal dos Fundos.

O objetivo é apoiar 1500 empresas portuguesas entre 2022 e 2025 para “projetos individuais de presença direta nos canais online”, explica a entidade de fomento do comércio externo, em comunicado.

Os montantes de investimento elegíveis irão dos 10 mil euros aos 85 mil euros, dependendo da tipologia de candidatura apresentada.

“O apoio a fornecer a cada empresa é calculado através da aplicação às despesas elegíveis de uma taxa de 50%. Entre as principais despesas elegíveis estão a aquisição de equipamentos e software relacionados com a implementação do projeto de e-commerce [comércio eletrónico]”, explica a AICEP.

“As Pequenas e Médias Empresas podem apresentar também despesas relacionadas com aquisição de serviços de terceiros em estratégia de canais digitais, gestão de conteúdos, campanhas e clientes”, pode ler-se no comunicado da AICEP.

A agência diz ainda que são elegíveis “os custos com recursos humanos especializados, diretamente afetos à implementação do projeto”.

O incentivo foi lançado na Conferência Exportar Online, da AICEP, esta quarta-feira, em Guimarães.

Para mais informações sobre o apoio, a AICEP, remete para a área Medidas de Apoio às Empresas da plataforma da AICEP Portugal Exporta.