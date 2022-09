PIB começou a abrandar e risco de recessão é maior

Não acontecia desde meados de janeiro. Pela primeira vez em mais de sete meses — e depois de abrandar em agosto — a média semanal do Indicador Diário de Atividade Económica (DEI), calculado pelo Banco de Portugal (BdP), caiu para valores negativos desde o início de setembro. Ou seja, este indicador compósito que procura retratar, quase em tempo real, a evolução da atividade no país sinaliza um recuo face ao mesmo período de 2021. É um alerta para o abrandamento da economia portuguesa no terceiro trimestre. Resta conhecer a intensidade: se o Produto Interno Bruto (PIB) conseguirá crescer em relação aos três meses anteriores ou se haverá uma contração. Os economistas ouvidos pelo Expresso dividem-se, mas todos destacam o risco de uma queda nos últimos três meses do ano.

A informação disponível sobre o comportamento da economia portuguesa durante este verão é ainda muito parcelar. Os dados relativos a agosto são escassos e em relação a setembro quase inexistentes. Ainda assim, “há claros sinais de perda de força da atividade”, considera Paula Carvalho, economista-chefe do BPI. A começar pelo DEI (ver gráficos), “que tem sido um dos melhores e mais rápidos indicadores para aferir o estado da economia portuguesa. Infelizmente, particularmente a partir de setembro, dá sinais de arrefecimento quer na comparação com o ano passado quer com 2019”, alerta João Borges de Assunção, professor da Católica Lisbon. Paula Carvalho destaca ainda, pela negativa, as vendas de cimento (para o mercado interno recuaram 5,4% em julho) e a produção industrial (recuou 0,1% em termos homólogos em julho).

