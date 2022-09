Novartis redefine estratégia e foca-se em oito marcas de medicamentos

A farmacêutica suíça Novartis revelou, esta quinta-feira, uma nova estratégia baseada em oito grandes marcas de medicamentos, no quadro de uma reorganização que incluiu a decisão de separar o seu negócio de medicamentos genéricos Sandoz.

De acordo com a Reuters , antes de um evento para investidores, a empresa suíça disse que as marcas atualmente no mercado - Cosentyx, Entresto, Zolgensma, Kisqali, Kesimpta, Leqvio, Pluvicto e Scemblix - possuem um potencial de vendas multibilionário.

A Novartis disse ainda que se concentrará no futuro em cinco áreas de investimento: cardiovascular, imunologia, neurociência, tumores sólidos e medicina hematológica.

"A nossa estratégia está focada em cinco áreas terapêuticas atraentes, plataformas de tecnologia-chave e no mercado dos EUA [Estados Unidos da América], com o objetivo de aumentar o valor" da marca, disse o presidente executivo da Novartis, Vas Narasimhan.

A empresa disse no mês passado que planeava separar-se da Sandoz para se focar nos seus medicamentos de prescrição patenteados. Espera-se que a cisão seja concluída durante o segundo semestre de 2023.