Lone Star diz que nova administradora com experiência em fusões e aquisições dará “valiosos contributos” ao Novo Banco

A Lone Star deixou Donald Quintin, o americano que assinou a compra do Novo Banco em 2017, de fora do órgão de topo da instituição bancária portuguesa para os próximos anos. Porém, o grupo americano sublinha que o gestor continuará no grupo e atento ao banco e que há orgulho no trabalho que foi feito desde a aquisição. Para a frente, conta com os “valiosos contributos” de uma advogada especializada em fusões e aquisições.

