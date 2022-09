Governo corta investimento estruturante previsto no Orçamento do Estado

“O investimento estruturante, em 2022, deverá ascender a cerca de €1997 milhões, representando um acréscimo de €1,1 mil milhões face a 2021”, prometeu o Governo no Orçamento do Estado (OE) para 2022 que propôs aos deputados da Assembleia da República na primavera.

Mas o verão veio baixar as expectativas quanto à aceleração dos maiores investimentos públicos a cargo da Administração Central. Por estruturante entende-se não todo o investimento público, mas apenas o de maior dimensão — seja obras, frotas, equipamentos, etc. — que se encontra em contratação ou em execução, a cargo dos organismos públicos tutelados pelos diferentes ministérios, dos transportes à saúde, das escolas à defesa, do ambiente à agricultura.