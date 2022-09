Embraer e a portuguesa GMV estabelecem parceria para desenvolvimento de produtos e serviços na área da defesa

A empresa de aeronáutica brasileira Embraer e o grupo tecnológico português GMV anunciaram esta quinta-feira, 22 de setembro, a assinatura de “um memorando de entendimento para cooperação nas áreas de desenvolvimento e integração de sistemas para produtos e serviços de defesa, principalmente no âmbito do programa da aeronave A-29 Super Tucano”, informaram as duas empresas em comunicado.

“O memorando inclui ainda potenciais parcerias em processos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com o objetivo de ampliar o relacionamento comercial de longo prazo entre as empresas durante as fases de concepção, design, desenvolvimento, produção e suporte”, de acordo com o anúncio das entidades.

A parceria também prevê o desenvolvimento de “novos negócios, desenvolvimento e integração de sistemas de navegação, de sistemas aviónicos modulares integrados (integrated modular avionics, IMA, na sigla em inglês) e de software”, área na qual as duas empresas já têm uma parceria com mais de 15 anos.

O objetivo é “trocar informações sobre suas experiências, capacidades, produtos, sistemas e serviços”.

A GMV é um grupo privado de tecnologia com presença nos setores aeroespacial, defesa e segurança, cibersegurança, sistemas inteligentes de transporte, automobilístico, saúde, telecomunicações e tecnologia da informação para autoridades governamentais e grandes empresas.

A Embraer é uma empresa brasileira do setor aeroespacial, especializada em projetar, desenvolver, fabricar e comercializar aeronaves e sistemas.