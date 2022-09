Consultora de comunicação LLYC lucra mais 25% na primeira metade do ano

A consultora de comunicação Llorente y Cuenca (LLYC) lucrou 3,84 milhões de euros no primeiro semestre, mais 25,1% que no período homólogo, segundo anunciado esta quinta-feira em comunicado pela empresa.

O total de receitas da consultora ascendeu a 43,6 milhões de euros na primeira metade do ano, um aumento de 70% em comparação com o mesmo período do ano passado

Já o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 32%, para 8,1 milhões de euros.

Por região, a Europa representou 45% das receitas operacionais e 52% do EBITDA no primeiro semestre, com o restante resultado a ser distribuído pelas operações que a LLYC tem no México, Panamá, República Dominicana, Colômbia, Peru, Equador, Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos.

“Desta forma, a empresa cumpre os objetivos estabelecidos no seu plano estratégico e os números do negócio já estão bastante acima dos níveis pré-pandémicos”, lê-se na nota divulgada.

José Antonio Llorente, sócio-fundador e presidente da LLYC, afirma, citado no comunicado, que estes resultados “são muito positivos, ainda mais no atual contexto incerto e turbulento”.