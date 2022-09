Portuguesa Barkyn vai às compras a Espanha e reforça posição no sector da comida para cães

A portuguesa Barkyn, uma startup especializada em comida e serviços para cães, comprou a tecnológica espanhola Happets, do mesmo ramo, anunciou a empresa esta quarta-feira.

Em comunicado, a Barkyn, liderada por André Jordão, afirma que consolida, assim, a sua posição “como uma das mais promissoras startups europeias no mercado animal online”

A compra da Happets, fundada em 2019, em Barcelona, “significa uma previsão de crescimento mínimo de 30% na faturação da Barkyn já em 2022”, adianta a empresa sem divulgar o valor do negócio.

“A transação acelera a estratégica expansão europeia e a inovação da marca”, diz o presidente executivo da Barkyn, André Jordão. "Com a aquisição da Happets damos um grande salto qualitativo na inovação por trás da nossa personalização, especialmente para condições de saúde e suplementos. A nossa primeira operação do género leva-nos um passo mais além na criação da marca que queremos ser, líder e disruptiva do mercado pet”, acrescenta.

Com este negócio, a startup lusa passa a ter um polo operacional em Barcelona, além das presenças no Porto e em Milão.

Fundada em 2018 por André Jordão e Ricardo Macedo, a Barkyn conta com uma equipa de 65 pessoas para entregar às famílias uma experiência à medida com todos os cuidados para cães integrados num único sítio.

A marca opera em Espanha, Itália e Portugal, para mais de 70.000 clientes, com produtos de marca própria, das fórmulas de comida aos complementos alimentares, desenvolvidos internamente por uma equipa de mais de 30 veterinários.