PSI abre em alta com energia da Greenvolt, Galp e EDP Renováveis

O PSI abriu a sessão desta quarta-feira, 21 de setembro, em alta de 0,56% para os 5804,87 pontos, com a Europa a negociar mista no arranque.

O Stoxx 600, índice pan-europeu, recuava 0,11% pouco depois da abertura, no dia em que a Reserva Federal dos Estados Unidos deverá voltar a aumentar as taxas de juro de referência.

Londres crescia 0,29%, contrariando a tendência de Paris (-0,42%), Madrid (-0,28%), e de Frankfurt (-053%).

Na bolsa portuguesa, a Greenvolt liderava os ganhos (+2,27% para os 9,02 euros), seguida da Galp Energia (+1,66% para os 10,05 euros), da Corticeira Amorim (+1,46 para os 9,70 euros), e da EDP Renováveis (+1,15% para os 23,71 euros).

Dez cotadas negociavam em alta, quatro em queda (com o BCP a encabeçar as perdas, com uma queda de 1,10% para os 0,14 euros) e a Navigator inalterada, nos 3,54 euros por ação.