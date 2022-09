Lisboa no pódio das cidades com mais viagens de estrangeiros através da Uber

Entre os países da Europa, Médio Oriente e África em que a Uber opera, Lisboa foi a terceira cidade com o maior número de viagens de estrangeiros na aplicação de mobilidade no verão de 2022, com um crescimento de 165% face ao verão do ano passado. Assim, a capital portuguesa manteve a mesma posição, ficando, por exemplo, à frente de Madrid e Dubai, indica a Uber em comunicado, divulgado esta quarta-feira.

O estudo, que se baseia em dados internos da Uber sobre as viagens realizadas entre junho de 2021 e agosto de 2022, nota ainda que Lisboa não é a única geografia portuguesa em destaque. Também a região do Algarve e o Porto entram no “top 15”, tendo crescido 104% e 158%, respetivamente, face a 2021. O Algarve ocupa a oitava posição e o Porto a décima segunda.

O pódio é liderado por Londres, seguido de Paris e, em terceiro lugar, Lisboa.

No total, Portugal recebeu viagens Uber de turistas oriundos de 86 países.

Cidades portuguesas a crescer

Além das três regiões portuguesas no “top 15”, a Uber identificou outras cidades portuguesas que revelaram um aumento considerável no número de viagens feitas por turistas. Por exemplo, em Viana do Castelo houve um crescimento, face ao verão passado, de 345%, em Viseu de 295% e Santarém de 199%.

“A ânsia por um Verão livre de restrições refletiu-se na utilização da plataforma, e os visitantes do nosso país aproveitaram ao máximo a sua nova liberdade. Os dados da Uber apontam para um aumento de turistas que procuram vários tipos de destinos”, refere, citado na nota, Francisco Vilaça, diretor geral da Uber em Portugal.

Duas livrarias entre os locais mais visitados

A plataforma de mobilidade também “identificou as atrações mais visitadas ao longo deste verão por parte dos turistas que recorreram à aplicação em Portugal” e entre elas encontram-se o Museu Arqueológico do Carmo e a Livraria Bertrand em Lisboa, a Livraria Lello no Porto, a Capela dos Ossos em Évora e o Bacalhôa Buddha Eden, no Bombarral.