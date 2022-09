Airbus abre em 2023 em Coimbra um escritório e prevê criar até 100 empregos

A Airbus anunciou, esta quarta-feira, a abertura, em 2023, em Coimbra, de um novo escritório satélite da sua plataforma internacional de desenvolvimento de talento (Global Business Services) que prevê criar até 100 postos de trabalho.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Airbus Global Business Services (GBS) lembrou que depois de ter iniciado, em 2021, as suas operações em Lisboa, com a contratação de cerca de 200 pessoas em seis meses – número que, atualmente, se situa em mais de 350 – reforça “o investimento que está a fazer em Portugal”, abrindo em Coimbra um escritório no primeiro trimestre de 2023 “para estar mais perto dos potenciais talentos a serem contratados”.

“Coimbra destacou-se como a cidade mais relevante para a implementação deste novo projeto devido à sua localização estratégica, opções de transporte e infraestruturas disponíveis, bem como pela presença das instituições de ensino superior politécnico e universidades escolhidas por milhares de estudantes para desenvolverem a sua formação em várias áreas”, frisou a empresa aeroespacial europeia.

Segundo a nota de imprensa, a campanha de recrutamento “arranca dentro de algumas semanas” e a Airbus GBS procura contratar em Coimbra “colaboradores nas áreas de Contabilidade, Procurement, IT Systems, Recursos Humanos e Travel & Expenses”.

No comunicado, a Airbus GBS disse ainda que tem uma plataforma internacional de desenvolvimento de talento da Airbus na Europa, localizada em Lisboa, que conta com mais de 350 colaboradores “a trabalhar nas áreas de Finanças, Recursos Humanos, Procurement, Gestão de Informação, Engenharia, Comunicação, Atendimento ao Cliente, Jurídica e Compliance.”.

“É uma das empresas com maior diversidade em Portugal, com uma equipa que representa 30 nacionalidades, tem paridade de género e uma idade média de 33 anos”, acrescentou.

A nota acrescenta que a empresa “oferece um pacote salarial atraente e uma gama completa de benefícios para o bem-estar profissional e pessoal dos seus colaboradores, incluindo seguro de saúde, práticas de ‘success sharing’ e equipamentos para teletrabalho.

“Para facilitar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, a Airbus oferece uma política de trabalho flexível e disponibiliza também oportunidades de mobilidade e desenvolvimento internacional”, sublinhou.

Em Portugal, além do ‘hub’ da GBS em Lisboa, o grupo europeu possui a Airbus Atlantic Portugal, em Santo Tirso, no distrito do Porto, recentemente inaugurada, que produz peças, secções de fuselagem e outros equipamentos para diversos modelos de aviões comerciais e helicópteros.

“Ao longo dos últimos três anos, a Airbus tem vindo a expandir a sua cooperação com Portugal, identificando novas áreas de trabalho a desenvolver. O forte desenvolvimento das atividades no país permitiu à Airbus aumentar o investimento global em Portugal em 16% nos últimos quatro anos”, lê-se no comunicado.