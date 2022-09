Preços da produção industrial registam subida recorde em agosto na Alemanha

Em agosto, os preços pagos aos produtores na Alemanha registaram a maior subida desde o início destes registos, impulsionados principalmente pela alta nos preços da energia, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo gabinete de estatística alemão, citados pela “Reuters”.

Os preços ao produtor de produtos industriais aumentaram 45,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em comparação com julho de 2022, os preços subiram 7,9%.

Os analistas ouvidos pela agência de notícias apontavam para um aumento homólogo de 37,1% e de 1,6% em cadeia.

Os preços da energia em agosto, em média, foram mais do dobro do mesmo período do ano passado. Assim, excluindo energia, o aumento homólogo dos preços ao produtor foi de 14% no mês em análise.