PSI cai 1,15% e acompanha Europa

O PSI fechou em queda de 1,15% nos 5772,37 pontos, com apenas duas das 15 cotadas que compõem o índice no verde. As praças europeias fecharam igualmente em baixa, com perdas acima dos 1%, como o caso de Madrid (-1,5%), Paris (-1,35%), e Frankfurt (-1,03%). Londres encerrou em queda de 0,61%.

O Stoxx 600, índice de referência para o Velho Continente, caiu 1,1%, no primeiro dia de reunião dos responsáveis da Reserva Federal dos Estados Unidos que deverá resultar em mais uma decisão de política monetária de subida de juros amanhã.

A Semapa (-3,51% para os 12,66 euros), os CTT (-2,91% para os 3 euros), a Corticeira Amorim (-2,85% para os 9,56 euros), e a Altri (-2,84% para os 5,13 euros) foram as cotadas que mais desvalorizaram na sessão desta terça-feira.

Destaque ainda para as perdas da Greenvolt (-2,22% para os 8,82 euros), da Navigator (-2,21% para os 3,54 euros), e da Jerónimo Martins (-2,12% para os 22,12 euros).

Do lado positivo apenas o BCP, com uma valorização de 0,83% para os 0,15 euros, e a NOS, que cresceu 1,93% para os 3,60 euros.