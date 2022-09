Banco italiano Unicredit de olho em aquisições na Alemanha

O UniCredit está de olho em aquisições na Alemanha como parte dos planos do segundo maior banco italiano de se tornar um banco de dimensão europeia, disse o presidente executivo, Andrea Orcel, ao jornal alemão “Handelsblatt”, esta terça-feira.

"Um aumento significativo na nossa participação de mercado na Alemanha seria bom para o Unicredit como um todo", disse o gestor, acrescentando que fusões e aquisições podem ser um acelerador e criar valor agregado nas condições certas.

As conversas com o presidente executivo do Commerzbank sobre uma possível união, noticiadas em maio, não estavam muito avançadas antes de serem congeladas devido à guerra na Ucrânia. E, até ao momento, não houve desenvolvimentos sobre o assunto, disse Andrea Orcel.

O objetivo do UniCredit é expandir-se ainda mais pela Europa, pois apesar de estar presente em outros países, até 45% das suas receitas ainda têm origem em Itália, explicou Orcel. “O meu principal objetivo é diversificar ainda mais as nossas fontes de receita para nos tornarmos um banco europeu totalmente desenvolvido”, afirmou.