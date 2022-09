Apple vai subir os preços na App Store em vários países, incluindo Portugal

A Apple anunciou que os preços de aplicações na sua loja digital, a App Store, vão aumentar a partir do próximo mês em vários países, nomeadamente na zona euro, onde se inclui Portugal.

Os novos preços, excluindo assinaturas, que são renovadas automaticamente, entrarão em vigor em 5 de outubro, disse a Apple.

De acordo com a nota publicada no blog da Apple, os preços irão aumentar no Chile, Egito, Japão, Malásia, Paquistão, Polónia, Coreia do Sul, Suécia, Vietname e na zona euro.

Para os países da zona euro, os preços que previamente estavam fixados em 0,99 euros passam a 1,19 euros e os que estavam fixados a 9,99 euros passam a 11,99 euros. A nova tabela de preços pode ser consultada aqui.

Segundo a “Reuters”, a Apple ajusta periodicamente os seus preços em diferentes regiões do globo. Por exemplo, no ano passado, reduziu os preços para os países da zona do euro devido a um ajuste da moeda e de impostos, reduzindo os preços iniciais de muitos aplicativos para 0,99 euros em vez de 1,09 euros.

No caso específico do Vietname, de acordo com a Reuters, o aumento de preços foi devido a novas regulamentações relacionadas à cobrança de impostos dos consumidores.