Engenharia portuguesa conquista prémio internacional com pontes modulares inovadoras

São 145 pontes. Têm um sistema modular inovador criado pela engenharia portuguesa e ajudam a ligar margens no Perú, onde ruíram mais de 70 pontes em 2017, na sequência do fenómeno climatérico “El Niño”. Valeram à BERD - Bridge Engineering Research & Design um contrato de 20 milhões de euros e, agora, um prémio internacional de uma das mais importantes instituições na área das estruturas e engenharia de pontes.

“É como vencer a Liga dos Campeões. É um sinal de reconhecimento da qualidade do que fazemos, do nosso posicionamento estratégico, do impacto do que fazemos, ampliado pelo vector das sustentabilidade, da solução inovadora e disruptora que disponibilizamos ao Perú”, comenta Pedro Pacheco, presidente e fundador da empresa portuguesa, sobre a conquista do prémio da associação de aço europeia EECS – European Steel Bridge Awards 2022, para pontes de aço, na categoria de projetos especiais, que vai receber em Istambul, na próxima quarta-feira.