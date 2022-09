Revisão de spreads reduz pressão nos empréstimos para habitação

É boa altura para renegociar o seu crédito à habitação? Em momentos de subida das taxas de juros é normalmente o que acontece. E não é difícil descobrir porquê, em particular depois de um período em que as taxas de juro nos créditos à habitação estavam em níveis muito baixos e mesmo negativos. Por isso, qualquer aumento, sobretudo quando se vive uma subida grande da inflação, justifica voltar a fazer contas e perceber onde pode emagrecer a fatura a pagar com o crédito. “Os bancos estão a praticar spreads muito competitivos e podem até baixar ainda um pouco mais”, diz o economista da Deco/Proteste Nuno Rico.

Em termos de informação no preçário dos bancos, o spread mínimo é praticado pelo Bankinter: 0,90%. Mas o Expresso sabe que o banco espanhol vai avançar com um spread mais baixo, à volta de 0,85%, colocando mais pressão na concorrência (ver tabela).