A fábrica da Mitsubishi Fuso, no Tramagal, concelho de Abrantes, prepara-se para apresentar ao mercado mundial a nova versão do camião de média dimensão eCanter, no salão de veículos comerciais de Hannover, na Alemanha, de 20 a 25 de setembro.

Trata-se de um camião elétrico que, a partir de 2023, irá ser produzido em massa, segundo Arne Barden, presidente executivo da fábrica do Tramagal — unidade de produção de camiões pertencente à Daimler Truck.