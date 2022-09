CGD falha venda do Centro Comercial La Vie no Porto

A Caixa Geral de Depósitos — CGD falhou a venda do Centro Comercial La Vie, localizado na Baixa do Porto e vizinho do Centro Comercial Via Catarina, naquele que era apontado como um dos grandes negócios imobiliários do ano. A sua construção, em 2007, custou 65 milhões de euros, mas daí para cá terá valorizado “bastante mais”, segundo fontes do mercado.

O impasse agora registado foi confirmado ao Expresso por fonte da consultora Cushman & Wakefield, que destaca que “no passado recente existiram negociações avançadas com um investidor, com vista à aquisição do ativo, contudo as partes não alcançaram um acordo para a venda do mesmo”.