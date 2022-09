Uber atacada por pirata informático. O motivo? O tratamento da empresa aos motoristas

A Uber foi alvo de um ataque informático que afetou sistemas internos de comunicação, como a aplicação de mensagens Slack, e de engenharia, noticiou na quinta-feira o New York Times.

Um pirata informático entrou nos sistemas de engenharia e de comunicação interna da Uber e publicou a mensagem na plataforma Slack, usada para comunicação entre funcionários: “Anuncio que sou um hacker e que a Uber sofreu uma fuga de dados”, segundo a Reuters, revelando de seguida as bases de dados afetadas.

A entrada no sistema foi feita, disse o próprio pirata ao jornal, fazendo-se passar por um informático, enviando uma mensagem a um funcionário da Uber a pedir palavras-passe, que lhes foram fornecidas.

A plataforma de transporte de passageiros disse que estava a investigar o ocorrido, com um porta-voz a dizer que estavam em contacto com as autoridades.

Já informações obtidas pelo Washington Post sugerem que o pirata informático terá como motivação para o ataque o tratamento da Uber dos seus motoristas, que insiste em tratar como trabalhadores independentes quando várias decisões judiciais deliberaram pelo contrário.