SNS soma contratações, mas baixa nível de produtividade

Em seis anos, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) acomodou cerca de 30 mil novos profissionais, um reforço significativo (corresponde a 19% dos mais de 152 mil trabalhadores ­atuais) que obrigou a mais despesa mas não teve o reflexo desejado na produtividade — em queda contínua — nem no controlo do custo médio por serviço, que se mantém numa trajetória ascendente.

O retrato está no “Relatório de Primavera 2022”, do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS), constituído por uma rede de investigadores e instituições académicas, que produz, desde 2001, este documento. Existem 152.257 profissionais no SNS, na maioria enfermeiros (ver gráficos).