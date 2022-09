Preço do gasóleo desce 6,5 cêntimos na próxima semana

O gasóleo deverá descer cerca de 6,5 cêntimos por litro na próxima semana e a gasolina deverá manter o mesmo preço, adiantou ao Expresso fonte do setor.

O preço dos combustíveis tem em conta diversos fatores, um deles é a negociação do barril de Brent, petróleo de referência na Europa e um dos indicadores do preço dos combustíveis. Esta semana o Brent esteve sempre acima dos 90 dólares por barril, estando a cerca de 91,3 no momento.

Por isso, tendo em conta a média da cotação na semana, espera-se que a alteração face aos preços atuais seja de mais 6,5 cêntimos por litro no gasóleo e nenhuma na gasolina.

Assim, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas na quinta-feira, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), à partida poderá contar com um preço médio de 1,758 euros por litro de gasóleo simples e 1,702 por litro de gasolina simples 95.

De notar, contudo, que o preço varia entre cada posto de abastecimento e a DGEG faz apenas uma média.