Vendas trimestrais da H&M sobem 3%, beneficiando de efeitos cambiais

As vendas da H&M aumentaram 3% para as 57,5 mil milhões de coroas suecas (cerca de 5,4 mil milhões de euros ao câmbio atual) no trimestre compreendido de junho a agosto face ao período homólogo, anunciou esta quinta-feira, 15 de setembro, a retalhista de moda sueca em comunicado.

Em moedas locais, as vendas daquele que é o terceiro trimestre do ano fiscal da H&M (que vai de dezembro de 2021 a novembro de 2022) caíram 4%.

“O terceiro trimestre teve um início fraco, em consonância com a indústria em vários dos principais mercados do grupo. As vendas melhoraram progressivamente durante o trimestre, com um melhor arranque das coleções de outono do que o do ano passado”, detalha a empresa.

A H&M recorda que o montante é provisório e que poderá ser revisto no relatório relativo ao exercício dos nove meses compreendidos entre dezembro de 2021 e agosto de 2022, a apresentar a 29 de setembro.