Crise energética. Alemanha quer comprar três empresas de gás

A Alemanha está em conversações para assumir três importadoras de gás: a Uniper, a VNG AG e a Securing Energy for Europe (SEFE, antiga Gazprom Germania) numa tentativa de evitar um colapso do seu mercado energético, avançou a “Bloomberg”.

Os pormenores do acordo ainda estão a ser formalizados, mas a conclusão pode estar para breve.

Esta é uma clara tentativa do governo alemão de evitar um colapso energético, numa altura em que os preços do gás têm vindo a escalar e os receios de uma quebra de fornecimento por parte da Rússia continuam elevados.

Um ‘ataque’ coordenado às três empresas marcaria uma clara escalada na resposta da Europa à guerra económica que está a ser travada pela Rússia, indicou a agência financeira.

Com o corte do fornecimento de gás russo, a Uniper já acumula perdas de 100 milhões de euros por dia, indicou previamente o seu presidente executivo.

A Uniper não comentou e o seu principal acionista, Fortum Oyj, que detém 78%, também se recusou a comentar pois as negociações ainda estão em curso. Também do lado do governo alemão e das outras empresas visadas não houve grandes comentários até ao momento.

O ministro da economia alemão, Robert Habeck, apenas disse que “as coisas são complexas” e que estão a "trabalhar nisso com muito cuidado".