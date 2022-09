Na Baixa de Lisboa há 60 lojas com história fechadas, e outras mudaram de ramo, beneficia­das por aquele estatuto. Um cenário que se repete no resto do país, com lojas antigas a desaparecerem das ruas, levadas pela reabilitação urbana ou pela falta de trabalhadores que queiram seguir a vida comercial.

“Temos 30 lojas de produtos orientais entre a Rua da Prata e a Rua Augusta. Na Rua da Conceição, de nove retrosarias sobram três”, desabafa Paulo Ferrero, do Fórum Cidadania Lx.