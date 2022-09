BCP valoriza mais de 2% e leva Bolsa de Lisboa para os ganhos no arranque

O PSI iniciou a sessão desta quinta-feira, 15 de setembro, em alta de 0,34% para 5994,98 pontos, tendo como locomotiva as ações do BCP, que se valorizavam 2,65% para os 0,15 euros, liderando os ganhos.

Na Europa, os principais índices registam valorizações de magnitude semelhante, com o Stoxx 600 a apresentar ganhos de 0,26% pouco tempo depois do arranque.

Madrid e Paris cotavam em alta de 0,35% e 0,29%, respetivamente, ao passo que Frankfurt crescia 0,41% e Londres apreciava 0,52%.

Das dez cotadas com sinal positivo, destaque ainda para a a Altri (+0,84% para os 5,42 euros), e a Galp Energia (+0,61% para os 10,69 euros).

Com quedas trocavam de mãos as ações da EDP (-0,61% para os 4,93 euros), as mais castigadas pelos investidores na primeira meia hora de negociação, seguida da subsidiária EDP Renováveis, que se desvalorizava em 0,2% para os 24,72 euros.