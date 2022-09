Vodafone Portugal mais do que duplica o tráfego de dados em julho e agosto face a 2019

A Vodafone Portugal mais do que duplicou o tráfego de dados na rede nacional nos meses de julho e agosto face aos meses correspondentes de 2019, o último ano livre dos efeitos da pandemia da covid-19, anunciou a operadora de telecomunicações esta quarta-feira, 14 de setembro, em comunicado. Face a 2021, o aumento do tráfego de dados foi de 35%.

O regresso de turistas ao País, com destaque para os turistas de França, Espanha e Reino Unido, e o uso de aplicações como o Instagram, o Facebook, o YouTube e o TikTok, provocaram o aumento do uso de dados na rede nacional durante os meses do pico de verão

“Esta subida para o dobro reflete o perfil de consumo dos utilizadores, o maior recurso aos dispositivos móveis durante os tempos de lazer e férias, bem como o regresso aos grandes eventos que foram interrompidos durante a crise de saúde pública”, defende a empresa.

O crescimento do tráfego de dados gerado por visitantes, ou roaming-in, cresceu 100% nos meses em questão face aos meses correspondentes pré-pandemia, de 2019, ao passo que o número de utilizadores em roaming subiu 34%, segundo a Vodafone.

“Numa perspetiva global, as regiões de Algarve, Costa Vicentina e Minho foram aquelas em que se verificou um maior aumento sazonal de dados, sendo a região do Algarve aquela em que se registou o maior volume de dados móveis”, detalha a operadora.

“No primeiro verão desde que a Vodafone iniciou a oferta comercial do 5G em Portugal, o tráfego associado aos dispositivos ligados a esta rede móvel de nova geração representou 5% do total de dados processados em toda a rede Vodafone, chegando a atingir 11% nas zonas já totalmente cobertas com 5G”, segundo a empresa, com especial relevância em zonas onde decorreram eventos como festivais de verão.

A operadora avança igualmente que o período entre as 20h e as 24h representou perto de 22% do total diário de tráfego de dados em julho e agosto de 2022.