Sumol+Compal investe 3 milhões de euros em central fotovoltaica

A Sumol+Compal está a instalar uma central fotovoltaica com capacidade de 3 megawatts (MW) na unidade de produção e distribuição de Almeirim, em Santarém, um investimento de perto de 3 milhões de euros com o objetivo de suprir as necessidades de consumo das instalações, anunciou esta quarta-feira, 14 de setembro, a empresa produtora de bebidas.

A empresas estima substituir, quando a central estiver toda em funcionamento, emissões de dióxido de carbono (CO2) anuais de cerca de 984 toneladas, algo “equivalente à captação de CO2 por 44.643 árvores”, detalha a Sumol+Compal em comunicado.

A primeira fase do projeto já está em funcionamento e fornece 15% das necessidades energéticas da fábrica de Almeirim, com 1850 painéis fotovoltaicos instalados em 11 mil metros quadrados e com uma potência instalada de 1MW.

A entrada em funcionamento da segunda fase do projeto, que deverá efetuar-se no início de 2023, vai fazer com que 25% das necessidades energéticas das instalações sejam supridas por energia solar.

“A empresa está também a avaliar a instalação de centrais fotovoltaicas noutras instalações, nomeadamente em Pombal, Vila Flor e no edifício da sede, em Carnaxide”, avança a empresa, que está a “avaliar formas de disponibilizar os excedentes de produção de energia ao serviço da comunidade” em colaboração com a Câmara Municipal de Almeirim.