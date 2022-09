Produção de automóveis em Portugal em agosto mais do que triplicou

Em agosto, saíram das fábricas de automóveis instaladas em Portugal 11.480 veículos, ou seja, mais 257,7% do que em igual período do ano anterior, revelou, esta quarta-feira, a ACAP (Associação Automóvel de Portugal).

Olhando para o valor acumulado, isto é, de janeiro a agosto, também houve crescimento. Nos primeiros oito meses do ano foram produzidos em Portugal 197.137 veículos, mais 9,7% que em 2021.

De acordo com um comunicado da associação, 97,7% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo. "A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 97,4% – com a Alemanha (22,6%), França (14,9%), Itália

(11,6%) e Espanha (9,4%) no topo do ranking", indica a ACAP.

Relativamente à montagem de veículos automóveis em Portugal, a associação revela que em agosto foram montados 21 veículos pesados, mais 600% que em 2021. Pelo oitavo mês consecutivo, apenas foram montados em Portugal veículos pesados de passageiros.

Apesar do aumento registado em agosto, no total acumulado entre janeiro e agosto a montagem de veículos pesados caiu 5,8% em comparação com o período homólogo, para 130 veículos.