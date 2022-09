Dona da Zara vê lucro crescer 41% no primeiro semestre

O lucro da Inditex, dona da Zara, aumentou 41% para 1,8 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2022, graças ao regresso dos consumidores às lojas, a seguir a mais de dois anos de restrições de circulação relacionadas com a pandemia da covid-19, anunciou a empresa espanhola em comunicado esta quarta-feira, 14 de setembro.

Segundo a empresa com sede na Corunha, as vendas subiram 24,5% para os 14,8 mil milhões de euros, com uma “subida marcada” do movimento e das vendas em loja, tendo a atividade subido em todas as zonas geográficas onde a Inditex está presente. A empresa prevê que as vendas por canais digitais ultrapassem os 30% em 2024.

Numa altura de forte inflação das matérias-primas, da energia, e de dificuldades nas cadeias de abastecimento, a Inditex reportou um aumento de 20% dos custos operacionais no primeiro semestre deste ano, abaixo do crescimento das vendas, dizendo que o controlo destes custos tem sido "rigoroso".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA no acrónimo em inglês) aumentou 30% para os 4 mil milhões de euros, com um impacto negativo de 216 milhões de euros em provisões relativas à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.