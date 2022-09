Unicórnio israelita HiBob escolhe Portugal para instalar centro tecnológico europeu

Depois de Berlim, Lisboa. A israelita HiBob, uma empresa-unicórnio (como são conhecidas as novas empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares) especializada no desenvolvimento de tecnologia aplicada à gestão de recursos humanos, arranca esta terça-feira a sua operação em Portugal.

A HiBob inaugura em Lisboa um centro tecnológico de investigação e desenvolvimento - o Center of R&D Excellence - que servirá toda a Europa. A nova estrutura será liderada pelo economista João Ferro Rodrigues e criará na capital portuguesa 70 postos de trabalho para profissionais do sector tecnológico.

A expansão da plataforma para a Europa Ocidental vem no seguimento da abertura de um escritório em Berlim, a partir do qual a HiBob cobre as suas atividades nos mercados da Alemanha, Áustria e Suíça. O montante global do investimento em Portugal não foi divulgado.

Em comunicado, a empresa realça apenas que “a decisão representa um importante compromisso de liderança na construção de tecnologia disruptiva para satisfazer as exigências da nova forma de trabalhar das empresas que se regem, atualmente, por um modelo de trabalho global, remoto e muito focado na experiência do colaborador”.

Ronni Zehavi, presidente executivo da HiBob, realça que “estar presente em Portugal, nesta altura, representa uma oportunidade com grande potencial não só para a HiBob, mas para os seus colaboradores e os seus clientes. Através do investimento significativo no cenário tecnológico europeu, ambicionamos tornar-nos não só um íman de talento tecnológico, mas também em ser pioneiros na inovação tecnológica global para recursos humanos.”

A presença do unicórnio israelita em Portugal permitirá criar 70 novos postos de trabalho tecnológico, para os quais já decorre o recrutamento. E esse é um dos grandes desafios de João Ferro Rodrigues, num contexto em que a Europa se debate com graves dificuldades de contratação na área, por escassez de profissionais.

João Ferro Rodrigues, diretor-geral da HiBob em Portugal, explica que “os centros tecnológicos não só acolhem pessoas de diferentes áreas do panorama tecnológico, como as encorajam a reunir-se e a permanecer nessa cidade". E acrescenta que “desde web designers a digital marketeers, uma empresa em crescimento precisa de ter acesso às pessoas mais talentosas em todas as áreas do sector. Daqui resulta um espaço onde as ideias nascem e as empresas prosperam. O meu objetivo é ter um forte sentido de mentoria e de liderança desde Lisboa, que já provou ser uma porta importante para o cenário tecnológico europeu”.

Com a entrada da HiBob em Portugal, Lisboa passa a ter três empresas do ranking global Forbes Cloud 100, já que a Talkdesk e a Cloudfare também estão presentes na capital portuguesa.