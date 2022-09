Recorde à vista no setor do mobiliário (com um empurrão da inflação)

Crescer nas vendas, para bater um recorde na frente exportadora, e perder algumas empresas. É este o cenário que espera a indústria portuguesa de mobiliário no final do ano, antecipa Gualter Morgado, diretor-executivo da APIMA - Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins no momento em que o sector inicia mais um ciclo de feiras internacionais, agora em Espanha, o seu segundo maior mercado, com uma quota de 25%.