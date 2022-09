Portugueses pouparam 44,4 milhões de euros com desconto nas ex-SCUT

Na primeira metade do ano, os condutores pouparam no total 44,4 milhões de euros graças aos descontos de 50% que estão a ser aplicados na taxa de portagens das autoestradas ex-SCUT, anunciou esta terça-feira o Governo.

De acordo com a nota conjunta dos ministérios da Infraestruturas e da Coesão Territorial, onde os gabinetes citam os dados da Infraestruturas de Portugal (IP), “o total de descontos poderá ultrapassar os 80 milhões no final de 2022 para os utilizadores das autoestradas A22- Algarve; A23 – IP; A23 – Beira Interior; A24-Interior Norte; A25 – Beiras Litoral e Alta; A28 – Norte Litoral; A41- Concessões do Grande Porto e A42- Costa da Prata, A13 Subconcessão do Pinhal Interior e A4 – Subconcessão Autoestrada Transmontana e do Túnel do Marão”.

A A17, A25 e A29, na Costa da Prata (litoral português entre Aveiro e Torres Vedras), foi a zona que permitiu a maior poupança, ascendendo a 8,37 milhões de euros. O ‘pódio’ fica completo com a A41 e A42 no grande Porto (com uma poupança de 7,87 milhões de euros) e com a A25 nas Beiras Litoral e Alta (7,02 milhões).

Por outro lado, a A4, em Trás-os-Montes, foi a autoestrada onde houve uma menor poupança (101.202 euros).