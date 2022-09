Inflação espanhola de agosto revista em alta ligeira para os 10,5%

A inflação abrandou em agosto em Espanha para os 10,5%, mas ficou uma décima acima da estimativa inicial do dia 30 de agosto, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo instituto estatístico espanhol. Face a julho, a redução da taxa é de 0,3 pontos percentuais.

Tal como em Portugal, a queda da taxa de inflação deveu-se principalmente à baixa dos preços dos combustíveis, que regressaram a valores pré-invasão da Ucrânia em meados de agosto.

Em Espanha, a categoria de transportes, que inclui combustíveis, registou uma taxa de inflação de 11,5%, menos 4,5 pontos percentuais face à de julho.

Porém, os preços da categoria habitação registaram uma subida de dois pontos percentuais para os 24,8% devido à subida dos preços da eletricidade no país vizinho.

Os bens da categoria de alimentos e bebidas não alcoólicas viram uma inflação de 13,8% em agosto, acelerando 0,3 pontos percentuais face a julho e atingindo um recorde desde que o início da série, em janeiro de 1994, com “destaque neste comportamento as subidas dos preços do leite, queijo, e ovos, maiores neste mês do que em 2021, da carne, face à estabilidade do ano anterior, e do pão e dos cereais, com um aumento superior ao de agosto do ano passado”, segundo o comunicado da autoridade estatística espanhola.

A inflação subjacente cifrou-se nos 6,4% em agosto, crescendo 0,3 pontos percentuais face a julho e é a mais alta desde janeiro de 1993.