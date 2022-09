Glintt conclui redução de capital para cobrir resultados negativos

A Glintt concluiu a operação de redução de capital que tinha lançado para cobrir prejuízos, passando de 86,9 milhões de euros para 60,8 milhões de euros, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, a empresa indicou que “em cumprimento das deliberações tomadas pela assembleia-geral realizada no dia 26 de maio de 2022, nos termos oportunamente divulgados ao mercado, a Glintt submeteu a registo, junto da Conservatória do Registo Comercial, a operação de redução do seu capital social, de 86.962.868,00 euros para 60.874.007,60 euros, sendo o montante global da redução de 26.088.860,40 euros, tendo em vista a cobertura parcial de resultados transitados negativos a 31 de Dezembro de 2021, no montante global de 27.519.763 euros”.

De acordo com a empresa, “a redução do capital social de 26.088.860,40 euros foi concretizada através da diminuição proporcional do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social da Glintt de €1,00 para €0,70, mantendo-se o capital social representado pelo mesmo número de ações (86.962.868)”.

De acordo coma empresa, “o registo da referida operação foi concluído junto da Conservatória do Registo Comercial, no dia 12 de julho de 2022, sendo que, em resultado do registo de tal operação, o capital social da Glintt ascende a 60.874.007,60 euros encontrando-se representado por 86.962.868 ações, com o valor nominal de €0,70 cada”.