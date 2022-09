A A1 ficou concluída há exatos 31 anos, e a CMVM quer uma mudança da mesma magnitude na bolsa portuguesa

“Há precisamente 31 anos (e depois de 30 anos de espera), a 13 de setembro de 1991, uniram-se finalmente as duas principais cidades do país, até aí separadas por caminhos difíceis, sinuosos e morosos, através de uma conexão rodoviária de alta velocidade (a Autoestrada do Norte, vulgarmente conhecida como A1). De igual modo, também no mercado de capitais é necessário hoje apontar um novo caminho, um caminho que una, aproxime e que fomente a cooperação em torno de um bem comum: um mercado de capitais ao serviço da prosperidade da nossa economia”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler