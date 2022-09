Portugal voltou a ser em 2021 o principal produtor europeu de bicicletas

Portugal produziu 2,9 milhões de bicicletas em 2021, sendo assim o país da União Europeia (UE) que mais bicicletas produziu, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

No total a UE produziu 13,5 milhões de bicicletas no ano passado. A seguir a Portugal o maior produtor foi a Roménia (2,5 milhões de bicicletas) e o terceiro a Itália (1,9 milhões).

No que diz respeito ao comércio internacional de bicicletas, o bloco europeu exportou 921 milhões de euros em bicicletas (elétricas e não elétricas) para países fora do bloco, enquanto importou 1896 milhões de euros em bicicletas.

Por tipo de bicicleta, a UE exportou 1.487.700 bicicletas não elétricas, no valor de 433 milhões de euros, e importou 5.743.700, no valor de 1046 milhões de euros. Face a 2020, o número de bicicletas não elétricas exportadas aumentou 16% em 2021 e as importações aumentaram 17%.

Quanto às bicicletas elétricas, os 27 exportaram um total de 315.800, no valor de 488 milhões de euros e importaram 1.148.600, por 849 milhões de euros. O número de bicicletas exportadas subiu 15% e das importadas aumentou 37%.

No ano passado o Reino Unido e a Suíça foram os principais destinos das bicicletas não elétricas e elétricas europeias. Por outro lado, Taiwan foi o país do qual a UE importou mais bicicletas elétricas, enquanto o principal país que forneceu bicicletas não elétricas foi o Camboja.