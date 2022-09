PSI começa semana em alta com ajuda de Semapa e Jerónimo Martins

O PSI abriu a sessão desta segunda-feira, 12 de setembro, em alta de 0,72% nos 6029,27 pontos, alinhando com os ganhos europeus. O Stoxx 600, índice de referência para o continente, apreciava 0,17% pouco depois da abertura. Doze cotadas registavam valorizações no arranque, as restantes três perdiam valor.

A Semapa registava os maiores ganhos, com valorização de 2,57% nos 14,36 euros. A Jerónimo Martins secundava-a, crescendo 1,89% para os 22,68 euros. A Corticeira Amorim subia 1,6% para os 10,14 euros, seguida da Navigator, que crescia 1,41% para os 3,74 euros.

A Greenvolt, entretanto, apreciava 1,3% para os 9,32 euros, ao passo que a Altri subia 1,11% para os 5,49 euros. Destaque ainda para o BCP, que registava ganhos de 1,45% para os 0,15%.

A EDP valorizava-se 0,32% para os 4,95 euros e a EDP Renováveis recuava 0,12% para os 25,09 euros. A REN (-0,58% para os 2,59 euros) e a Mota-Engil (-0,33% para os 1,19 euros) acompanhavam a subsidiária da EDP para as energias verdes nas perdas.